New York'taki Times Meydanı'nda Yeni Yıl Heyecanı: Güvenlik Önlemleri Artırıldı
ABD'nin en popüler yeri olan New York Times Meydanı'nda yeni yıl kutlamalarına kısıtlama getirildi. Yılbaşı kutlamaları için hazırlık yapılırken alana alkol, sırt çantası, şemsiye ve büyük paketlerin girişinin yasaklandı. Ayrıca alanda genel güvenlik önlemlerini de artırıldı.
New York polisi, yılbaşı gecesi için alınan ilave önlemler hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yeni yıl kutlamalarının yapılacağı Times Meydanı'na, alkol, şemsiye, battaniye, sırt çantası, büyük paketler ve katlanır sandalyelerin alınmayacağı bildirildi.
Üniformalı polislerin yanı sıra sivil polislerin de devriye gezeceği aktarılan açıklamada, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. New York Belediye Başkanı Eric Adams da alınan önlemlere ilişkin yaptığı açıklamada, yasakların katı bir şekilde uygulanacağı uyarısında bulundu.
Kaynak: AA
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