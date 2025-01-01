Gazprom, Avrupa'ya Doğal Gaz Sevkiyatını Kesti

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının durdurulduğunu duyurdu.

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Gazprom, Avrupa'ya Doğal Gaz Sevkiyatını Kesti

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatına ilişkin anlaşmanın bugün (TSİ) 08.00 itibarıyla sona erdiği belirtildi.

Gazprom, Avrupa'ya Doğal Gaz Sevkiyatını Kesti - Resim : 1

UKRAYNA'NIN REDDETİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Ukrayna'nın söz konusu anlaşmayı uzatmayı reddettiğinin vurgulandığı açıklamada, "Gazprom, Ukrayna üzerinden doğal gaz tedarik etme fırsatından mahrum bırakılmıştır. Ukrayna üzerinden Rus doğal gazı sevkiyatı gerçekleştirilmiyor" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna yönetiminin 2023 sonu için yayımladığı verilere göre, boru hatları ile ülke üzerinden Avrupa'ya taşınan Rus gazı miktarı 2023'te, 2022'ye kıyasla yaklaşık yüzde 28 azalarak 15 milyar metreküpe gerilemişti.

Ukrayna'nın söz konusu sözleşme sayesinde yılda yaklaşık 1 milyar dolar, Gazprom'un ise yılda 3 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Gazprom, Avrupa'ya Doğal Gaz Sevkiyatını Kesti - Resim : 2

TEK ALTERNATİF TÜRKİYE

Rus gazını Avrupa'ya taşıyan ana boru hatları Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa da atıl duruma düşerken Ukrayna'dan sevkiyatın durması halinde tek güzergah olarak Türkiye ön plana çıkıyor.

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Kaynak: AA

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