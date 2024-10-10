Gazprom ve Macaristan'dan Doğal Gaz Mutabakatı

Gazprom ve Macaristan arasında doğal gaz tedarikine ilişkin mutabakat zaptında imzalar atıldı.

Gazprom ve Macaristan'dan Doğal Gaz Mutabakatı

Macaristan ile Rus doğal gaz şirketi Gazprom arasında, ülkeye gönderilen Rus gazının artırılmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjjarto ile şirketin başkanı Aleksey Miller'in görüştüğü belirtildi.

Görüşmede gaz tedariki ve gaz sektöründe işbirliğinin geliştirilmesine yönelik beklentilerin ele alındığı belirtilen açıklamada, "Macaristan'a Rus doğal gazının sevkiyatının artırılması olasılığına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı." ifadesi kullanıldı.

İki ülke arasındaki söz konusu gaz sevkiyatı kapsamında Türk Akım doğal gaz boru hattının da kullanılması ihtimali bulunuyor.

Kaynak: AA

Kola Sevenlere Kötü Haber! Dev Zam Geliyor Kola Sevenlere Kötü Haber!
Altının Kilogram Fiyatı Fırladı: Yatırımcılar Dikkat Altının Kilogram Fiyatı Fırladı: Yatırımcılar Dikkat
Perihan Savaş'tan Yıllar Sonra Şoke Eden İtiraf Yıllar Sonra Şoke Eden İtiraf
İngiliz Profesör İlk Kez Açıkladı! Yıllardan Beri Zararlı Deniliyordu Meğer Hafızayı Yeniliyormuş İngiliz Profesör İlk Kez Açıkladı! Yıllardan Beri Zararlı Deniliyordu Meğer Hafızayı Yeniliyormuş