Kola Sevenlere Kötü Haber! Dev Zam Geliyor
Türkiye'de yüksek enflasyon nedeniyle yaşanan zam yağmurundan kola da nasibini alacak. 2,5 litrelik Coca-Cola'nın fiyatı 60 liraya yükselecek. Zamlı fiyatlar, 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren yürürlüğe girecek.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Coca-Cola grubuna zam geleceğini duyurdu.
Dündar'ın açıklamasına göre; 2,5 litrelik Coca-Cola'nın fiyatı 60 TL'ye çıkacak. Dündar, zamlı tarifenin 22 Ekim Salı günü itibarıyla geçerli olacağını bildirdi.
İşte Coca-Cola grubuna ait yeni fiyat listesi...
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