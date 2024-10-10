Kola Sevenlere Kötü Haber! Dev Zam Geliyor

Türkiye'de yüksek enflasyon nedeniyle yaşanan zam yağmurundan kola da nasibini alacak. 2,5 litrelik Coca-Cola'nın fiyatı 60 liraya yükselecek. Zamlı fiyatlar, 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Son Güncelleme:
Kola Sevenlere Kötü Haber! Dev Zam Geliyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Coca-Cola grubuna zam geleceğini duyurdu.

Kola Sevenlere Kötü Haber! Dev Zam Geliyor - Resim : 1

Dündar'ın açıklamasına göre; 2,5 litrelik Coca-Cola'nın fiyatı 60 TL'ye çıkacak. Dündar, zamlı tarifenin 22 Ekim Salı günü itibarıyla geçerli olacağını bildirdi.

İşte Coca-Cola grubuna ait yeni fiyat listesi...

Kola Sevenlere Kötü Haber! Dev Zam Geliyor - Resim : 2

Etiketler
Zam Coca Cola
Son Güncelleme:
İngiliz Profesör İlk Kez Açıkladı! Yıllardan Beri Zararlı Deniliyordu Meğer Hafızayı Yeniliyormuş İngiliz Profesör İlk Kez Açıkladı! Yıllardan Beri Zararlı Deniliyordu Meğer Hafızayı Yeniliyormuş
Tahin ve Pekmezin Muhteşem Uyumuyla Hazırlanıyor! Hem Şifa Kaynağı Hem Lezzet Deposu Tahin ve Pekmezin Muhteşem Uyumuyla Hazırlanıyor! Hem Şifa Kaynağı Hem Lezzet Deposu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan İnfaz Yasası Açıklaması: 'Ben de Cezaevi Yatmış İnsanım...' Başdanışmandan İnfaz Yasası Açıklaması
Özel'i Başarısız mı Buluyor? Kılıçdaroğlu'ndan Dikkat Çeken Açıklama Kılıçdaroğlu'ndan Dikkat Çeken Açıklama