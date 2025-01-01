Yılın İlk Gününde İstanbul…
İstanbul 2025’in ilk gününe sakin bir şekilde uyandı. 1 Ocak gününün resmî tatil olmasıyla birlikte İstanbul'da yollar ve sokaklar boş kaldı. İBB’nin trafik verilerine göre yoğunluk yüzde 2 olarak ölçüldü.
İstanbul’da 2025 yılının ilk gününde özellikle hafta içi sabah saatlerinde yoğunluğu ile bilinen E-5 ve D-100 karayolları, TEM Otoyolu, sahil yolları, cadde ve sokaklar boş kaldı.
HARİTA YEŞİLE BÜRÜNDÜ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçüldü.
Trafik yoğunluğu haritalarında İstanbul genelinde ‘yeşil’ rengin hakim olduğu görüldü.
Kaynak: İHA
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