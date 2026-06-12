Kira Sözleşmesinde Yeni Dönem: İlk 15 Günde Her Şey Değişebilecek

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e-Devlet üzerinden hazırlanan kira sözleşmelerinde yeni bir dönem başladı. Sisteme eklenen 'Hata Düzelt' ve 'Güncelle' fonksiyonları sayesinde taraflar, sözleşmenin onaylanmasının ardından 15 gün içinde maddi hataları düzeltebilecek. Ayrıca kira bedeli, ödeme bilgileri ve iletişim bilgileri sözleşme süresince güncel tutulabilecek.

GİRİŞ HATALARI DÜZELTİLECEK

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hayata geçirilen yeni uygulamanın, kira sözleşmelerinde yaşanan bilgi giriş hatalarının önüne geçmeyi amaçladığını söyledi.

Güncelleme işlemlerinin, barkodlu belgenin oluşturulmasını takip eden 15'inci günden itibaren sözleşme süresi boyunca gerçekleştirilebileceğini vurgulayan Akçam, güncelleme sonrasında oluşturulan yeni belgenin, ana sözleşmeye bağlı 'ek protokol' olarak düzenlenebileceğini anlattı. Karşı tarafça onaylanmayan güncelleme taleplerindeyse mevcut sözleşmenin yasal geçerliliğini korumaya devam edeceğine işaret eden Akçam, sistemle ilgili güncellemelerin de sürdüğünü dile getirdi.

EĞİTİM VERİLECEK

Akçam, emlakçıların da uygulamaya geçişte herhangi bir sorun yaşamadığını hem vatandaşların hem de sektör temsilcilerinin e-kira sözleşmesini kullandığını belirterek, "Uygulamanın daha da sorunsuz ilerlemesi için sektör temsilcilerimize Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarınca eğitim verilecek. Yakında tüm sektör için zorunlu olacak uygulamanın detayları uzmanlarca anlatılacak" dedi.

Kaynak: AA