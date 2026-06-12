Instagram, Facebook ve WhatsApp'a Erişim Sorunu Çözüldü

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Bugün saar 16.00 sıralarında Instagram, WhatsApp, Facebook, X ve YouTube'da erişim sorunları yaşandığına dair çok sayıda kullanıcı bildirimi geldi. Kullanıcılar akış yenileme, mesaj gönderme ve uygulamalara giriş yapma konusunda problemler yaşadıklarını sosyal medya platformları üzerinden paylaştı.

Kısa süre içinde geniş kitleleri etkileyen aksaklık, sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı yaşanan sorunun küresel çapta bir kesintiden kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırmaya başladı.

SORUN GİDERİLDİ

Yaklaşık bir buçuk saat süren erişim problemlerinin ardından saat 17.40 itibarıyla platformlardaki hizmetlerin yeniden normale döndüğü görüldü. Kullanıcıların büyük bölümü uygulamalara yeniden erişebildiklerini ve akış yenileme ile mesajlaşma işlemlerinin normale döndüğünü bildirdi. Sorunun kaynağına ilişkin platformlardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaşanan aksaklığın ardından hizmetlerin kademeli olarak normale döndüğü gözlemlendi.

Kaynak: Haber Merkezi