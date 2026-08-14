'Kılıçdaroğlu'nun Talimatıyla' Diyerek Duyurdu: CHP’li Ali Fazıl Kasap İstifa Etti

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Meclis’te grup statüsünü koruyabilmesi için gerekli milletvekili sayısında sorun yaşayan Yeni Yol Grubu için CHP’den dikkat çeken bir adım geldi. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, partisinden istifa ederek Yeni Yol Grubu’na katılacağını duyurdu.

Kasap, kararının CHP yönetimiyle yapılan değerlendirmelerin ardından alındığını belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla bu sorumluluğu üstlendiğini söyleyen Kasap, istifasının ardından Yeni Yol Grubu’na katılacağını ifade etti.