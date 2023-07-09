Kılıçdaroğlu'ndan sel felaketi mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Karadeniz bölgesinde yaşanan ve birçok ilimizi etkileyen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyor, bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan sel felaketi nedeniyle taziye ve geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Kılıçdaroğlu’nun bugün Twitter hesabında yayınladığı mesaj şöyle:
“Karadeniz bölgesinde yaşanan ve birçok ilimizi etkileyen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyor, bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”