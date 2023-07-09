Kilisede parti yapılmıştı: Tunç Soyer'den özür telefonu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Kültür Merkezi' olarak kullanılan Aziz Vukolos Kilisesi’nde bir şirket tarafından parti düzenlenmiş, Rum toplumu duruma tepki gösterdi.

TUNÇ SOYER'DEN ÖZÜR TELEFONU

Söz konusu duruma tepkiler sürerken; İzmir Rum Cemaati Vakıf Başkanı Yorgo Teodoridis, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kendisine arayarak özür dilediğini aktardı.

Teodoridis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer Tunç Soyer telefonla beni arayarak, tüm içtenliği ile üzüntüsünü dile getirdi ve özür diledi. Bir diğer telefon ise, İzmir Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Sayın Bilal Saygılı'dan geldi, derin üzüntülerini dile getirmekle kalmayıp, yanımızda olduklarını ve konuyu Ankara’ya ileteceklerini söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yard. Sayın Hamza Dağ ise açıklamasında; yaşananların kabul edilemez olduğunu belirtti. Yaşanan talihsiz bir olaydı, şimdi geleceğe bakma zamanıdır. Bu süreçte desteğini esirgemeyen Rum Vakıflarını Destekleme Derneğine, Cemaat Vakıflarımızın başkan ve mensuplarına ve hüznümüzü paylaşan tüm can dostlarımıza en kalbi duygularla şükranlarımızı sunarız" ifadelerini kullandı.