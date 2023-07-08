Ayin yapmak izinle, parti yapmak parayla; İzmir'de kilise özel bir şirketin partisi için kiralandı, Rumlar tepki gösterdi

GERÇEK GÜNDEM- HABER MERKEZİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Kültür Merkezi' olarak kullanılan Aziz Vukolos Kilisesi’nde bir şirket tarafından parti düzenlendi.

Rum toplumu Türkiye'nin birçok ilinde mübadele, 1936 Beyannamesi, Varlık Vergisi, 6-7 Eylül ve 1964 sürgünü sonrası nüfusunu ve mülklerini kaybetti. 2012 yılı sonrası 1936 beyannamesinde kayıtlı olan mülklerinin geri almanın yolu açılsa da hala toplumun birçok mülkü mazbut ya da el değiştirmiş durumda.

O mülklerden biri de İzmir'deki Aziz Vukolos Kilisesi. 19'uncu yüzyılda yapılan tarihi kilise 1922 yılına kadar Rum toplumu tarafından kullanıldı. Mübadeleyle Rumların İzmir'den ayrılmasıyla kilise cemaatsiz kaldı. 1924 yılından Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle Asar-ı Atika Müzesi'ne dönüştürülen kilise geçirdiği yangın sonrası müzenin taşınmasıyla atıl kaldı.

17 Ocak 1975 tarihinde kültür varlığı olarak tescillenen yapı 2003 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildi. Belediye tarafından restore edilen kilise kültür merkezi olarak kullanılmaya başlandı.

Tarihi yapı, bugünlerde içinde verilen parti görüntüleriyle gündeme geldi. Kilise içinde verilen parti görüntüleri Rum toplumunu rahatsız etti. İzmir Rum Cemaati Vakıf Başkanı Yorgo Theodoridis yaptığı yazılı açıklamayla etkinliği kınarken, böyle bir partiye izin verilmesinin Rum toplumunu incittiğini söyledi.

"HAZRETİ İSA PARTİ MEZESİ YAPILDI"

Teodoridis, şunları kaydetti:

"Dostlar, kardeşlerimiz; inancımızın mabetlerinden Aziz Vukolos Kilisesi'nde bir şirket tarafından düzenlenen bir parti organizasyonunda mabedimizde içki içilmiş, dans edilmiş, Hz. İsa figürümüz parti mezesi yapılmıştır. Bizler duygularımızı ifade edecek sözcükler bulamıyoruz. Boğazımıza oturan yumruyu çıkarıp konuşamıyoruz. Öte yandan, hiçbir şey söyleyemesek bile bizi anlayacağınıza inanıyoruz. Çünkü bugün bizim yaşadığımız şey tarih boyunca çeşitli din mensuplarının uğradığı çeşitli tacizlerden hiç farklı değil. İnsanoğlu hâlâ öğrenmeye çalışıyor diğerinin kutsalına saygıyı. Kardeşlerimiz, tüm dinler kutsaldır. Tüm dinlerin mekanları kutsaldır. Tüm peygamberler kutsaldır ve kutsala nasıl davranılması gerektiği evrensel kurallarla belirlenmiştir. 1886'da inşa edilen Aziz Vukolos Kilisesi de tarih boyunca binlerce insanın derdine derman için, Tanrıya selam için, şükretmek için dua ettiği, sığındığı, aziz tuttuğu bir mekandır. Duvarları yakarışların, duaların izini taşır. İkonaları insanları iyiliğe çağırır yüzyıllardır. Tıpkı camiler gibi, havralar gibi orası da Tanrının evidir. İyiliğin yuvasıdır. Burada verilen partinin görsellerinin farklı dinlerden de olsa tüm İzmirlilerin yüreğini buracağına inancımız tam çünkü Hıristiyan olarak bizler bu görüntülerin camilerde, havralarda sergilenmesinden de çok yaralanırdık. Bizler Hz. İsa'ya layık görülen bu davranışın Hz. Muhammet ya da Hz. Musa'ya sergilenmesini de kabul edemezdik. Etmemeliyiz. Aksi taktirde insan olma halimiz zarar görür. Aksi taktirde barbarlaşırız. Sevgili İzmir kardeşlerimiz, Ezan, Çan, Hazzan'ın yüzlerce yıldır yan yana Allaha yakardığı bu şehirde ilk kez yaşanan böyle bir olaydan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi olarak kullanılan kilisemizde ve diğer mabetlerimizde düzenlenecek etkinliklerde dini duygularımıza daha fazla hassasiyet gösterilmesi için sizlerden ve yöneticilerimizden yardım istiyor, bir daha böyle bir duyarsızlığa maruz kalmamayı diliyoruz. Dostlukla, sevgiyle, minnetle ve her zaman birbirine saygılı bir yaşam umuduyla"

"DİLERİM BU YANLIŞ HİÇBİR YERDE TEKRARLANMAZ"

Rum toplumunun sivil önderleri arasında yer alan Laki Vingas ise Twitter'dan tepkisini dile getirdi. Kiliselerinde ibadet edebilmek için vilayetten izin alınması gerektiğini de hatırlatan Vingas, "Söz konusu kilisemizde dua etmek, ayin yapabilmek için izin almanın çok zor hatta çoğu zaman imkansız olduğuna şahit olan bizler için, bu gösteri ve etkinliği iftihar edercesine sunanları görmek bizleri derinden üzmüştür. Dilerim bu yanlış hiç bir yerde tekrar edilmez!" dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, söz konusu şirket hakkında kiralama şartlarına uymadığı gerekçesiyle hakkında tutanak tutulduğunu ve teminatının iade edilmediğini söyledi.

Açıklamada şu ifade yer aldı:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2010 yıllında restore ederek kente kazandırdığı Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi kültür sanat, konser, toplantı etkinlerinde kullanılmaktadır.



İzmir Büyükşehir Belediyesi zaman zaman burasını ücretli veya ücretsiz etkinliklere tahsis etmektedir. Bir ay önce (4 Haziran akşamı) kültür merkezinde, özel bir şirketin "Gençlik festivali" adıyla, içki satışı yapılmayacağı başvurusuyla gerçekleşen oganizasyon Konak Kaymakamlığı ve Emniyet'ten de izinlidir. Organizasyonun belediyemiz ile ilgisi yoktur. Kiralama şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutanak düzenlenmiş, şirketin teminatı iade edilmemiştir.

1927 yılında Asar-ı Atika Müzesi olarak açılan daha sonra değişik amaçlarla kullanılan yapının tarihi geçmişine saygı gereği gerekli hassasiyet gösterilmektedir.

Bizimle ilgisi olmayan organizasyonun Rum Ortodoks Toplumu'nu incitmesinden son derece üzgünüz.

Açıldığından beri onlarca organizasyonun yapıldığı tarihi mekanın bundan sonraki etkinliklerde bu hassasiyetlere dikkat edilerek kullanımı konusunda gerekli özen bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gösterilecektir.

Birkaç kez özel izinle burada ayin yapılması İzmir'de yüzlerce yıldır devam eden yerel hoşgörü ve anlayışın sonucudur. Bu hoşgörü ve anlayışın devamı konusunda bizim irademiz tamdır, herkesin de gerekli hassasiyet ve ihtimamı göstereceğine inanıyoruz.

Saygılarımızla…"

Kaynak: Gerçek Gündem