Bakan açıkladı: 16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesi ile Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini açıkladı.

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Bakan açıkladı: 16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarınca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarına ilişkin bilgileri paylaştı.

Gençleri zehirleyerek geleceği tehdit eden uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyeceklerini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi, 395 bin kök skank bitkisi, 73 kilogram toz esrar ele geçirildi. 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bölücü terör örgütünün 43 milyar lira yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçildi. Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok. Jandarmamızı yürekten kutluyorum."

Kaynak: İHA

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