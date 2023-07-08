MHP lideri Devlet Bahçeli'den gazeteciye yıllar önceki tweet'i yüzünden dava: 'Karar verin bayım'

Türkiye’de birçok yurttaş Cumhur İttifakı’nın liderlerine ‘hakaret’ ettiği iddiasıyla yargılanırken, bu davalara bir yenisi daha eklendi.

Sosyal medya hesabından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’nin fotoğrafını ti’ye alan gazeteci Kutlu Esendemir’in ‘hakaret’ suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi.

Esendemir, 21 Temmuz 2019’da yaptığı sosyal medya paylaşımında kullandığı ‘Milliyetçi partinin lideri misin emekli olmuş porno figüranı mısın? Gidip gelme arada, karar ver bayım’ ifadeleri Devlet Bahçeli’ye ‘hakaret’ olarak yorumlandı.

Soruşturma dilekçesinde, “Şüphelinin müşteki hakkındaki yukarıdaki açıklanan şekildeki söylemleri ile onur, şeref ve saygınlığı rencide ederek atılı suçu işlediği sonuç ve kanaatine varılmıştır. Açıklanan gerekçelerle şüphelinin yargılamasının yapılarak 5237 Sayılı TCK’nın 125/1-3a-4 ve 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur” ifadelerine yer verildi.

BAHÇELİ’YE HAKARET DAVASINDA BERAAT VEREN HAKİMLERE SORUŞTURMA



Geçmişte Bahçeli’nin açtığı hakaret davalarında beraat kararları çıkmıştı.



Bunlardan birinde, Bahçeli hakkında “dönek”, “fırıldak”, “AKP stepnesi” diyen kişi hakkında açılan davada beraat kararı veren yerel mahkeme hâkimi ile kararı onayan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkan ve 2 üyesi hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından soruşturma açılmıştı.



MADDE 125 ve 53 NE DİYOR?

Madde 125:

(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.



(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.



(3) Hakaret suçunun;

· Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

· Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

· Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

Madde 53- (1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden (…),

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır.

Kaynak: Gerçek Gündem