Ablukaya alındılar: Cumartesi Anneleri/İnsanları yine gözaltında

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı’nda 1995 yılından beri oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 954'üncü hafta eylemlerinde yine polis tarafından engellendi.

Anayasa Mahkemesinin verdiği hak ihlali kararı Beyoğlu Kaymakamlığına tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri, 14 haftadır Galatasaray Meydanı’na çıkması engelleniyor.

Ara sokaklardan Galatasaray Meydanı’na çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri meydana yaklaştırılmadan ablukaya alındı. Eyleme katılanlar kelepçelenerek gözaltına alındı.

BOĞAZINI SIKTI

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, gözaltı sonrasında açıklama yapmak isteyen Sezgin Tanrıkulu ve Ahmet Şık’ı polis engelledi. İki vekili ablukaya alan polis gazetecileri darp etti. Cem Tv muhabiri Dilan Şimşek yere düştü. Görevini yapan diğer gazetecilerin kollarında ve boğazında morluklar oluştu. Bir polis Artı Tv muhabiri Umut Taştan’ın boğazını sıktı.

NE OLMUŞTU?

Cumartesi Anneleri'nin 700. haftası buluşmasına düzenlenen polis saldırısında 23 kişi gözaltına alınmış, ardından 46 kişiye "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet" suçlamasıyla dava açılmıştı.

1995'te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın ablası Maside Ocak, kolluk görevlileri ve amiri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak Başsavcılık 'soruşturmaya yer olmadığına' karar vermişti. Ardından başvurduğu İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de itirazı kesin olarak reddedince Ocak, dosyayı AYM'ye taşımıştı.

Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, oy birliğiyle "Kötü muamele yasağının ihlal edildiği" iddiasının kabul edilemez olduğuna hükmetmişti. Ancak Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar verilmişti.

Karara karşı oy kullanan tek isim ise İçişleri bakan yardımcısı iken AYM üyeliğine atanan Muhterem İnce olmuştu. AYM ayrıca başvurucuya 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesini kararlaştırmıştı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü hafta eylemine yönelik polis saldırısına ilişkin mayıs ayında bir hak ihlali kararı daha vermişti. İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri'nin başvurusunda yüksek mahkeme toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle hükmetmişti.

Cumartesi Anneleri/İnsanları nisan ayının ilk haftasından bu yana her cumartesi yeniden Galatasaray Meydanı'na çıkmak istiyor ancak AYM’nin kararı Beyoğlu Kaymakamlığı’na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri’nin eylemlerine izin verilmiyor.