Amazonlar'dan Türkiye'ye getirmişlerdi: Süleymancılar o çocukları geri gönderdi

Süleymancılar cemaati tarafından Brezilya’nın Amazonlarından alınarak, iki yıl dini eğitimden geçirildikten sonra Kütahya ve Tarsus’taki cemaat yurtlarına getirilen altı Brezilyalı çocuk, dün cemaat yönetiminin aldığı kararla ülkelerine gönderildi.

Artı Gerçek'ten Hale Gönültaş'ın haberine göre, çocuklar TSİ ile 21.00 sıralarında Brezilya’nın Sao Paulo kentine ulaştı.

SÜLEYMANCILAR AMAZONLAR’DAN TÜRKİYE’YE ÇOCUK GETİRDİLER

Brezilyalı çocukların Türkiye’ye getirilip tarikat yurtlarında barındırıldıkları, gündeme gelmişti. Buna göre, 13 ila 17 yaş aralığındaki altı Brezilyalı çocuk geçen yıl Süleymancılar tarikatından Abdülhakim Tokdemir’in ekibinden iki kişi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin Brezilya Büyükelçiliği'nin vize bölümünce verilen “eğitim vizesi” ile Türkiye’ye getirildi; ikisi Kütahya’da, dördü Tarsus’ta Süleymancılara ait yurtlara yerleştirildi.

BREZİLYA SİYASETİ VE KAMUOYU TEPKİLİ, INTERPOL DEVREYE GİRDİ

Brezilyalı yerli çocukların Türkiye’ye getirilmesinin Brezilya ve Türkiye basınında yer almasıyla, yerel polisin yanı sıra Interpol de kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. Brezilya Parlamentosu’ndan bir heyetin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceğini önceki günkü haberimizde gündeme taşıdık.

SÜLEYMANCILAR COCUKLARI ÜLKELERİNE GÖNDERDİ

Konunun İnterpol tarafından incelemeye alınması ve uluslararası insan kaçakçılığı kapsamında değerlendirilmesi Süleymancılar Cemaati’nde de kaygıya neden olduğu öğrenildi.

Brezilya’nın Amazon bölgesinden alınarak, iki yıl dini eğitim verildikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Brezilya Büyükelçiliği’nin verdiği “vize” ile Türkiye’ye getirilerek Tarsus ve Kütahya’daki yurtlara yerleştirilen çocuklar dün cemaat tarafından alınan bir kararla ülkelerine gönderildi. Altı çocuk kısa bir süre önce Brezilya’nın Sau Pauola kentine ulaştı.