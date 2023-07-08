Batman'da suda kaybolan küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı!
Batman Çayında kaybolan küçük kızın, cansız bedenine saatler sonra ulaşıldı.
Sabah saatlerinde 13 yaşındaki Fatmanur Zehra, Şerbetli köyü mevkiinde Batman Çayına girdikten sonra akıntılı suyla beraber gözden kaybolmuştu.
Batman itfaiyesine bağlı kurbağa adamların saatler süren arama kurtarma çalışmaları neticesinde küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
13 yaşındaki Fatmanur’un cansız bedeni sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: