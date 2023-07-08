Batman'da suda kaybolan küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı!

Batman Çayında kaybolan küçük kızın, cansız bedenine saatler sonra ulaşıldı.

Son Güncelleme:
Batman'da suda kaybolan küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı!

Sabah saatlerinde 13 yaşındaki Fatmanur Zehra, Şerbetli köyü mevkiinde Batman Çayına girdikten sonra akıntılı suyla beraber gözden kaybolmuştu.

Batman itfaiyesine bağlı kurbağa adamların saatler süren arama kurtarma çalışmaları neticesinde küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

13 yaşındaki Fatmanur’un cansız bedeni sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Batman
Son Güncelleme:
Ağustos ayında şans yüzlerine gülecek... Şansları uçuşa geçecek 4 burç Ağustos ayında şans yüzlerine gülecek... Şansları uçuşa geçecek 4 burç
Dibine koyun, açmayan çiçeklerin bile açmasını sağlıyor - çiçeklerin hızlı uzamasını sağlıyor Dibine koyun, açmayan çiçeklerin bile açmasını sağlıyor - çiçeklerin hızlı uzamasını sağlıyor
Cezaevinin ardından sağlık sorunlarıyla boğuşan Aslı Erdoğan: Sonunda sesimi kesmeyi başardılar Aslı Erdoğan: Sonunda sesimi kesmeyi başardılar
Kayıp depremzedelerle ilgili e-Devlet hamlesi Kayıp depremzedelerle ilgili e-Devlet hamlesi
ÇOK OKUNANLAR
Bu 3 burcun cebi para dolacak! Bu 3 burcun cebi para dolacak!
Romantik facia: Ölüm, evlenme teklifinde yakaladı! Romantik facia: Ölüm, evlenme teklifinde yakaladı!
EYT'lilere ve 7 bin 500 lira maaş alan emeklilere kötü haber: TBMM'ye sunulan önergede ortaya çıktı EYT'lilere ve 7 bin 500 lira maaş alan emeklilere kötü haber: TBMM'ye sunulan önergede ortaya çıktı
Yeni yapılan zamlar Ali Babacan'ı kızdırdı: 10 maddelik uyarı listesi paylaştı Yeni yapılan zamlar Ali Babacan'ı kızdırdı: 10 maddelik uyarı listesi paylaştı
Emekli maaşı zammı detayları belli oldu: Birçok emekli zam alamadı! Birçok emekli zam alamadı!