Metrobüs hattında 120 günlük çalışma: Bazı duraklar kapalı olacak!

İBB'den yapılan açıklamaya göre metrobüs hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle bazı duraklar kapalı olacak. İBB'den yapılan açıklamaya göre çalışma 120 günde tamamlanacak.

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Metrobüs hattında 120 günlük çalışma: Bazı duraklar kapalı olacak!

İstanbul’un en çok kullanılan ulaşım araçlarından olan metrobüs hattında  “Beyaz Yol” uygulamasının ikinci etap çalışmaları başlayacağı açıklandı.

Zincirlikuyu - Şehit Mustafa Cambaz ile Beylikdüzü Son Durak - İBB Sosyal Tesisleri arasında gerçekleştirilecek çalışmalar 120 günde tamamlanacak. Beton dökümünün gerçekleştirileceği istasyon, 36 saat boyunca kapalı kalacak, metrobüs o istasyonu pas geçecek.

İstanbul ulaşımında kilit rol oynayan metrobüs yollarında bozulmalar meydana geldi. Özellikle Okmeydanı-Perpa bölgesinde, asfaltın bir kısmının eridiği, bazı noktalarda çukurlaşmalar oluştuğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamada ‘Beyaz Yol’ uygulamasında Cevizlibağ-Yenibosna arasının tamamlandığı, hattın Zincirlikuyu-Şehit Mustafa Cambaz ve Beylikdüzü Son Durak-İBB Sosyal Tesisleri güzergâhında yenileme çalışmalarına başlandığı belirtildi.

42 KİLOMETRELİK YOK SÖKÜLECEK

Çift yönlü toplam 42 kilometrelik yolun sökülerek ‘Beyaz Yol’ ile kaplanacağı kaydedildi. Avrupa yakasındaki toplam 58 kilometrelik metrobüs yolunun beton malzemeyle kalıcı olarak yenileneceği vurgulandı.

Açıklamada, proje ile metrobüs hattında 21 yıl boyunca bozulma ve deformasyon olmayacağı kaydedilirken “Her yıl 2 defa yapılan bakım çalışmasına gerek duyulmayacak. Bakım maliyetleri ortadan kalkacak” ifadelerine yer verildi.

Vardiyalı olarak aralıksız şekilde ilerleyecek çalışmalar 120 günde tamamlanacak. Beton dökümünün olduğu istasyon, çalışma güzergâhında 36 saat kapalı kalacak. Metrobüs bu istasyonu tek yönde pas geçecek. Yolcular bir sonraki istasyondan ters istikamete ücretsiz şekilde geri dönüş yapabilecek. Bu durum metrobüs içinden anonslarla, istasyonlarda duyurularla yolculara hatırlatılacak. Duraklarda yönlendirme tabelaları olacak.

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Metro İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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