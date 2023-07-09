Ordu'da sel ve heyelan felaketi! Vali Sonel'den açıklama

Ordu’da etkili olan sel sonrası heyelanlar meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu heyelan nedeniyle kapanırken, iş makinesi ve araçlar toprak altında kaldı.

Ordu’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Altınordu ilçesinde sel meydana geldi. Şehir merkezinde çeşitli noktalarda dereler taşma noktasına geldi. Bülbül Deresi mevkisinde Karadeniz Sahil Yolu Ordu’dan Samsun ve Giresun istikametine ulaşıma kapatıldı. Sağanak sonrası meydana gelen sel ile birlikte bazı ev ve işyerlerini su bastı. Ekipler dere ve köprülerin olduğu noktalarda iş makineleri ile çalışma başlattı. Bazı araçlar sel suları nedeniyle arıza yaparak yolda kaldı.

Heyelan sonucu iş makinesi toprak altında kaldı, Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşım kapandı

Bu esnada Taşbaşı Mahallesi’nde dere taştı, 2 noktada heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapanırken, olması muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makinesi toprak altında kaldı. Mahallenin diğer noktasında ise araçlar toprak altında kalırken, cadde ve sokaklar toprak yığınları ve moloz ile kapandı.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Belediye ve ilçe belediye ekipleri sahada iş makineleri ve personeller ile birlikte çalışmalar başlattı. Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan ve sel sularının temizlenmesinin ardından ulaşıma açılacağı öğrenildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu ilçesine 92, Fatsa ilçesine 120 ve Perşembe ilçesine 130 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Vali Sonel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Altınordu’da Bülbül Deresi taşmış, tedbir amaçlı trafikte bazı kısıtlamalara gidilmiştir. Şu an itibari ile trafikte yollarımız açıktır. Bülbül Deresi’nde de su seviyesi düşmeye başlamıştır. Altınordu merkezdeki birçok ev ve işyerine su basmış , ekiplerimizce su tahliye işlemleri yapılmakta , sabah da zarar ve hasar tespit çalışmalarımız başlayacaktır. Altınordu Akçatepe Mahallesi’nde mahsur kalan Hüseyin Topuz (66) isimli vatandaşımız kolundan yaralı olarak kurtarılmıştır, Kökenli Kırsal Mahallsi’nde mahsur kalan Hacer Şensoy (73) isimli vatandaşımız ekiplerimizce kurtarılarak güvenli yere alınmıştır. Herhangi bir can kaybımız çok şükür bulunmamaktadır. Tüm ekiplerimizle birlikte 19 ilçemizde sahadayız” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA