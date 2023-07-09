Topkapı Sarayı’ndaki tarihi restoranda yangın çıktı

Topkapı Sarayı’ndaki tarihi restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.

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Topkapı Sarayı’ndaki tarihi restoranda yangın çıktı

Yangın gece saat 02.30 sıralarında Topkapı Sarayı arazisi içerisindeki tarihi ahşap restoranın çatısında meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına başta Fatih ilçesi itfaiyesi olmak üzere çevre ilçelerin itfaiyeleri de yoğun şekilde müdahalede bulundu.

Bölgeye tedbir olarak İGDAŞ ekipleri de sevk edildi. Yangının gerçekleştiği çatıda çökme riskine karşı polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelere devam ediyor.

Kaynak: İHA

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