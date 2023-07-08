AFAD'dan 11 il için 'turuncu', 4 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 11 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle "turuncu kod"lu uyarı yaptı.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre bugün Kastamonu, Sakarya, Bartın, Karabük, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Sinop, Samsun ve Ordu'yu kapsayan 11 il için "turuncu kod" ile yağış uyarısı yapıldığı belirtildi.

İstanbul, Bursa, Bilecik ve Yalova içinse "sarı kod" uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "8 Temmuz Cumartesi günü 11 ilimize (Kastamonu, Sakarya, Bartın, Karabük, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Sinop, Samsun ve Ordu) Turuncu kod, 4 ilimize (İstanbul, Bursa, Bilecik ve Yalova) Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır. Turuncu yağış uyarısı verilen illerimizdeki il valiliklerine ve muhtarlara bilgilendirme ve uyarı yapılmıştır. Düzce, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak illerimize tedbir amaçlı ilave personel ve ekipman sevk edilmiştir" denildi.

9 Temmuz Pazar günü yağış beklenen illerle ilgili de bilgi verilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ayrıca 9 Temmuz Pazar günü Zonguldak, Düzce ve Bartın’da yerel olarak şiddetli ve aşırı; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli; Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde yerel olarak şiddetli ve aşırı; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon illerimizde çok kuvvetli, yer yer şiddetli; Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı ve kuzey kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı; Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde yerel kuvvetli; Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın ve Sivas'ın kuzeyinde yerel kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."