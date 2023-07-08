Erdoğan'ın tek derdi yine Kılıçdaroğlu: Çipras istifa etti, sen etmedin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk seçimlerin üzerinden tam sekiz hafta geçti. Yunanistan'da Çipras seçimi kaybetti. Kılıçdaroğlu, 12 seçim kaybetti istifa etmedi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Bizimle omuz omuza yürüdüğünüz için, sandık önünüze geldiğinde mührü bastığınız için sizlere şükranlarımı sunuyor. Bize olan güveninizi Türkiye ikincisi olarak gösterdiniz.

Son seçimlerde sadece 7'li koalisyon masasını değil, Kandil'i ve Pensilvanya'yı tarihe gömdünüz. Terör örgütlerinin dengesini alt üst ettiniz. 28 Mayıs'tan bu yana kendilerine gelemediler. Hala birbirleri ile dövüşüyorlar.

Gümüşhane ile aynı sevdayı taşıdığım için Rabb'ime hamd ediyorum. Kardeşlerim biz Gümüşhane'yi severiz, Gümüşhane de bize sever.

Sizlerin teveccühüne mazhar olmak için daha fazla çalışacağız. Bugün hem sizlere teşekkür etmeye hem de yapımı tamamlanan eser ve hizmetleri açmaya geldik.

GÜMÜŞHANE'YE 1 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM

Gümüşhane'de hepsi farklı alanlarda olmak üzere 1 milyar 100 milyon değerinde 52 kalem eser tamamlandı. Gümüşhane Belediyesi ile ilçe belediyelerinden, millet bahçelerinden sosyal konutlara 26 ayrı yatırımı sizlere sunuyoruz.

Bu tesislerde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Gümüşhane'nin ihtiyaçlarını biliyoruz. Gümüşhane özellikle turizm açısından büyük bir potansiyele sahip. Elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz.

"YAPAMAYACAĞIMIZ VAADİ DİLLENDİRMEDİK"

Bunları CHP Genel Başkanı gibi laf olsun diye demiyoruz. Hep söyledik ya 'Bay Bay Kemal'den hiç bir şey olmaz.' Biz sözünün eri bir partiyiz. Biz sözünü senet olarak kabul eden bir ittifakız. Cumhur İttifakı olarak partilerimiz verdiği sözlerin arkasında durdu. Yapamayacağız vaadi dillendirmedik.

Gümüşhane bizim eser ve hizmet siyasetinden en fazla yaralanan illerimizden biridir. Son 21 yılda 32 milyar lira yatırım yaptık.TOKİ vasıtasıyla 1895 evi teslim ettik.

Kentsel dönüşümde 608 bağımsız mülkün dönüşümünü gerçekleştirdik. Gümüşhane'de 2 millet bahçesi bulunuyor. 2002'de Gümüşhane'ye sadece 1 km bölünmüş yol yapılmıştı. Biz buna 127 km bölünmüş yol daha ilave ettik.

Son 20 yılda Gümüşhane'ye toplam 97 tesis ettik. Gümüşhaneli çiftçilerimize 400 milyon lira teşvik verdik. Bir sanayi sitesi kurduk. Şehirlerdeki işyerlerine 270 milyon lira katkı sağladık.

"7'Lİ KOALİSYON MASASINDAN KİMSE İSTİFA ETMEDİ"

35 bin kişi şu anda burada. Bayburt'ta 40 bin kişi katıldı. Gümüşhane bize destek noktasında hep en üst sıralarda yer aldı. Ben istiyorum ki Gümüşhane Türkiye birincisi olsun. Son seçimlerde bize verdiğiniz destek bize çok önemlidir. Türkiye son seçimlerde geleceğinin nasıl olması gerektiğini göstermiştir.

İlk seçimlerin üzerinden tam sekiz hafta geçti. 7'li koalisyon masasından kimse istifa etmedi. İki seçimde de başarısız oldular. Ama başarısızlıklarını kabul etmediler. 'Kazanamazsam bırakırım' diyenlerden biri bile siyaseti bırakmadı. Seçmenlerine hesap vermedi.

Yunanistan'da Çipras seçimi kaybetti. Sen 12 seçim kaybettin istifa etmedin. CHP Genel Başkanı son seçimlerdeki ittifak çabasıyla bunu gösterdi. 28 Mayıs seçimlerinde tabela partilerinden pek çok kişi Kılıçdaroğlu'ndan yardımcılık ya da bakanlık istedi.

Bizim gündemimizde enflasyonu düşürmek, hayat pahalılığını sonlandırmak ve dünyanın en önemli 10 ekonomisi arasına girmek var.

Dün emeklilerimize yönelik zam talebimizi Meclis'e sunduk. Emeklilerle ilgili yapılan düzenlemenin hayırlısı olmasını diliyorum."