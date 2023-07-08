Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü

Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürülürken yolcuların yaşadıkları korku, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Okmeydanı mevkisinde seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Bir süre sonra alevler aracın arka koltuklarının altından yükselmeye başladı.

Şoförü uyararak aracın durmasını sağlayan yolcular, metrobüsü hızlıca boşalttı.

Metrobüsteki alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. Yangın tamamen söndürüldü.

Araçtaki yangın ve yolcuların yaşadığı korku, cep telefonu kamerasına yansıdı

Siyasilerden Özkan Uğur mesajı Siyasilerden Özkan Uğur mesajı
Nohut tehlikesi... Birçok kişi farkında olmuyor. Aşçıların uyardığı zehirleyen hata Nohut tehlikesi... Birçok kişi farkında olmuyor. Aşçıların uyardığı zehirleyen hata
Dibine koyun, açmayan çiçeklerin bile açmasını sağlıyor - çiçeklerin hızlı uzamasını sağlıyor Dibine koyun, açmayan çiçeklerin bile açmasını sağlıyor - çiçeklerin hızlı uzamasını sağlıyor
CHP'li Pala, Gezi tutuklularını ziyaret etti, mesajlarını aktardı: Hukuksuz yargılamalar son bulsun CHP'li Pala, Gezi tutuklularını ziyaret etti, mesajlarını aktardı: Hukuksuz yargılamalar son bulsun
ÇOK OKUNANLAR
Bu 3 burcun cebi para dolacak! Bu 3 burcun cebi para dolacak!
Romantik facia: Ölüm, evlenme teklifinde yakaladı! Romantik facia: Ölüm, evlenme teklifinde yakaladı!
EYT'lilere ve 7 bin 500 lira maaş alan emeklilere kötü haber: TBMM'ye sunulan önergede ortaya çıktı EYT'lilere ve 7 bin 500 lira maaş alan emeklilere kötü haber: TBMM'ye sunulan önergede ortaya çıktı
Kriz derinleşti, ekonomistlerden emekli maaş zammına tepki yağdı! Ekonomistlerden emekli maaş zammına tepki yağdı!
Yeni yapılan zamlar Ali Babacan'ı kızdırdı: 10 maddelik uyarı listesi paylaştı Yeni yapılan zamlar Ali Babacan'ı kızdırdı: 10 maddelik uyarı listesi paylaştı