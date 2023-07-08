Siyasilerden Özkan Uğur mesajı

MFÖ grubunun üyelerinden pop müziğinin usta ismi Özkan Uğur’un vefatı siyaset ve sanat dünyasını da yasa boğdu.

Uğur'un yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medyadan başsağlığı mesajı yağdı. O mesajlardan bazıları şöyle:

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Değerli sanatçı, sinema ve dizi oyuncusu Özkan Uğur'un vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. #ÖzkanUğur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: “MFÖ'nün Özkan'ı, Cennet Mahallesi'nin Beter Ali'si, oynadığı tüm dizilerle, söylediği tüm şarkılarla kalbimizde taht kuran kıymetli sanatçımız Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Kıymetli sanatçımız Özkan Uğur’un vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Müzisyen ve oyuncu kimliğiyle bizlere unutulmaz eserler bırakan merhuma Allah’tan rahmet, başta ailesi, MFÖ grubundan arkadaşları Mazhar Alanson ile Fuat Güner olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad mekânı cennet olsun.”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “Türk Müziği’nin unutulmaz gruplarından MFÖ’nün solisti, canlandırdığı karakterlerle hafızalarımıza kazınan kıymetli sanatçımız Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik, çok üzgünüz. Türk müziğine ve sinemasına katkıları unutulmayacak. Ruhu şad olsun.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Sanatçı Özkan Uğur'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet; yakınları, sevenleri ve sanatçı dostlarına başsağlığı diliyorum.”

Usta sanatçı Zafer Algöz: “Senin gibi bir dolu yeteneklerle donanmış kaç sanatçı var Özkan ağabeyim. Bulunduğu her ortama enerji katan, neşe saçan büyük adam. Ülkemizin başı sağ olsun. Çok değerli bir sanatçıyı kaybettik. Mekanın cennet olsun Özkanım.”