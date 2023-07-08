CHP'li Özel'den "zam" tepkisi: Yolsuzlukların faturasını yoksullara, emekçilere ve suçsuzlara ödetmeye kalkıyorlar

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, vergilere yapılan zamma tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Özel, "Devletin tüm varlık imkan ve kurumlarını bir partiyi iktidarda tutmak için haksızca ve kanunsuzca kullandılar. Şimdi tüm bu yolsuzlukların, beceriksizliklerin ve istismarların maddi faturasını vergilerle, zamlarlarla yoksullara, emekçilere ve suçsuzlara ödetmeye kalkıyorlar" dedi.

Özel, şunları kaydetti:

"Yolsuzluğa dayalı kirli bir düzen kuruldu. Varlıklar eşe dosta aileye arkadaşa yandaşa peşkeş çekildi. Güya inançtan, şeklen inattan esasen cehaletten faizi talimatla düşürünce doları tutmak için; atadan nineden, anadan babadan emanet yüz milyarlarca dolar rezervimiz yakıldı. 'Seçim ekonomisi ülkeye ihanettir' diyenler tarihin en ölçüsüz seçim ekonomisini uyguladılar. Devletin tüm varlık imkan ve kurumlarını bir partiyi iktidarda tutmak için haksızca ve kanunsuzca kullandılar. Şimdi tüm bu yolsuzlukların, beceriksizliklerin ve istismarların maddi faturasını vergilerle, zamlarlarla yoksullara, emekçilere ve suçsuzlara ödetmeye kalkıyorlar. Biz de bunu anlatamadık, bu günlere engel olamadık. Kentteki ve kırdaki yoksullar için, beyaz ve mavi yakalı emekçiler için, ezilenler için, tüm sömürülenler için etkin ve sonuç alıcı bir siyasete ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız."