Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Kimler cezaevine dönmeyecek?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Covid-19 izniyle cezaevinden tahliye edilen mahkumlar arasında, kimlerin cezaevine dönmeyeceğini açıkladı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Kimler cezaevine dönmeyecek?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ankara Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu.

Anayasa'da bugüne kadar önemli değişiklikler yapıldığını belirten Yılmaz Tunç, "Son 21 yılda gerçekleştirilen ilerlemeleri, temel hak ve hürriyetler alanındaki, hukuk devletinin güçlenmesi anlamındaki gelişmeleri göz ardı etmemek gerekir. Özellikle tüm temel kanunlarımızı çağın gereklerine uygun hale getirdik. Temel kanunlarımızın tamamı yenilendi" ifadelerini kullandı.

Tunç, "31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir" dedi.

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