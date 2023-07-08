Kocaeli'yi şiddetli yağmur vurdu, birçok yer sular altında kaldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli'de sabah saatlerinde aralıkla şiddetli yağmur etkili olmaya başladı.

Şehrin birçok yerinde su baskınları yaşanırken, yollar ve caddeler göle döndü. Deniz ve derelerin taşması neticesinde vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Araçlarda su içinde kalırken sürücüler zor anlar yaşadı.

HAYATI FELÇ ETTİ

Hayatın felç olduğu Kocaeli'de yağmur yağışı devam ediyor. Ekipler herhangi bir olumsuz duruma karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem