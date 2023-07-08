'Emniyet'e yakınım' demiş: Patronunun tacizine dayanamayan 19 yaşındaki kız intihara teşebbüs etti

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, 28 Haziran günü, 19 yaşındaki E.G.T. intihar girişiminde bulundu. Beşinci kattan atlayarak yaşamına son vermek isteyen kadının, eski patronunun sistematik taciz ve fiziksel şiddetine dayanamayarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten İrem Karataş'ın haberine göre üniversiteye gitmeye hazırlanan E.G.T., Kurban Bayramı'ndan birkaç hafta önce İbrahim Gökay Ganioğlu adlı kişinin sahibi olduğu Gökay Gayrimenkul Şirketi'nde sekreterlik yapmak üzere işe girdi. İddialara göre, patronunun kendisini taciz etmesi üzerine E.G.T., işten ayrıldı, ancak taciz son bulmadı.

ZORLA ARABAYA BİNDİRDİ DARBETTİ!

Ankara’da bulunduğu sırada Konya’ya ailesinin yanına götürmek üzere E.G.T.'yi ikna eden iddiaya göre İbrahim Gökay Ganioğlu yolculuk sırasında kadını kendisi ile konaklamaya zorladı. Konya’ya döndükten sonra E.G.T., Ganioğlu’nun birlikte olma isteğini reddetmesi üzerine tehdit edilmeye başladı. Evinin önünden sık sık geçerek kendisini aşağı çağıran Ganioğlu'ndan korkan E.G.T., aşağı indikten sonra araca zorla bindirilerek taciz edildi. Şahıs, arabadan kaçmaya çalışan kadının saçlarını tutarak kafasını arabanın camına vurdu ve fiziksel şiddet uyguladı.

"EMNİYET MÜDÜRÜ VE KAYMAKAM'I TANIYORUM" DEMİŞ!

Emniyet müdürü ve kaymakamı tanıdığını söylediği öne sürülen Ganioğlu'nun, kadını şikâyetçi olmaması yönünde tehdit ettiği iddia edildi. Tehdit mesajlarına ve uğradığı şiddet ile tacize dayanamayan E.G.T.'nin şikâyetçi olmaya karar verdiği, ancak Ganioğlu'nun bir arkadaşı tarafından ikna edildiği ileri sürüldü.

Kendisi de Ganioğlu gibi bir müteahhit olan T.P.'nin, arkadaşı ile konuşacağını söyleyerek kadına "Polise gitme, Gökay bu olaydan sıyrılır" dediği öne sürüldü. İbrahim Gökay Ganioğlu ile konuştuğunu, taciz ve şiddetin devam etmeyeceğini söyleyen T.P., E.G.T ile yüz yüze görüşmek istedi.

T.P., kadın ile yaptığı WhatsApp görüşmesinde, Ganioğlu’nun bu görüşmeye gelmeyeceğini söylediği, ancak Ganioğlu'nun buluşmasının gerçekleştiği parka gelerek E.G.T.’ye bir kez daha şiddet uyguladığı iddia edildi.

AİLESİ TACİZİ ÖĞRENMESİN DİYE...

Bunun üzerine yaşadıklarını arkadaşlarına anlatan E.G.T., şikâyetçi olmaya karar verdi. Ailesine yalnızca darbedildiğini ancak taciz edilmediğini söyleyen E.G.T. polise iddiaya göre "Ailem ifademi görebilir mi?" diye sordu. Polisin "Evet" yanıtı üzerine şikâyetçi olmaktan vazgeçen kadın, bir binanın beşinci katından kendini atarak intihar girişiminde bulundu.

"SENİ DE AİLENİ DE YOK EDERİM" TEHDİDİ!

Olayın ardından Cumhuriyet’e konuşan E.G.T.’nin babası O.T., kızının başına gelenlere ilişkin şunları söyledi:

“Kızım korkusundan bize söyleyememiş. Üniversiteye hazırlanıyordu. Patronunun niyetinin kötü olduğunu anlayınca ayrılmış. Ganioğlu kızıma ‘Seni de aileni de yok ederim. Emniyetle aram iyi, kimse bir şey yapmaz’ demiş. Kendisi Kaymakam ile de tanışıyor. Bu adamın önceden de vukuatlı olduğunu duyardık. Doktor 'Her şeye hazırlıklı olun' dedi ama ümidimizi kesmiyoruz. Kızıma bunu yapan kişinin cezalandırılmasını istiyorum.”

İntihar girişiminin ardından önce Seydişehir'de bir hastaneye kaldırıldı. Ardından Konya Necmettin Erbakan Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen E.G.T.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

AİLE ŞİKÂYETÇİ OLDU

Kızlarının başına gelenleri öğrenen aile ise, emniyete giderek şikâyetçi oldu. Emniyete delil olarak, kadının arabada darbedildiği sırada yırtılan tişörtü ve kopan saçlarının bulunduğu toka sunuldu. Alınan darp raporunda E.G.T.’nin dudak altında, başında ve vücudunun diğer bölgelerinde yaralanmalar olduğu anlaşıldı.