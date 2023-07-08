Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek Katar'a gidiyor: Gündem ekonomik işbirliği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekonomik işbirliği gündemiyle bugün Katar'a gidiyor.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek Katar'a gidiyor: Gündem ekonomik işbirliği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Katar'a gidecek.

Yılmaz ve Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği Körfez ülkeleri ziyareti öncesi Katar'a çalışma ziyareti yapacak.

Ziyaret kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yarın Katar Emirlik Divanı'nda görüşecek Yılmaz ve Şimşek, ayrıca Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir dizi heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Katar Cevdet Yılmaz
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