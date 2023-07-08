Erdoğan, BAE yolcusu: Türkiye'nin şirketleri için yeni satışlar yolda!

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, yaşanan ekonomik kriz sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye şirketlerinin satışı için pazarlık yapmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gideceğini iddia etti.

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Erdoğan, BAE yolcusu: Türkiye'nin şirketleri için yeni satışlar yolda!

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu sonuçlarının ardından Türkiye ekonomisinde yaşanan tahribat gün yüzüne çıkmaya başladı.

Seçimler sonrası her geçen gün derinleşen ekonomik krizin ardından dolar kuru ve enflasyon dizginlenemezken, yeni vergi artışlarıyla krizin faturası halka çıkarıldı.

ŞİMŞEK, YENİ EKONOMİ POLİTİKASINI AÇIKLADI

Bu gelişmelerle birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu tek haneye düşürecek yeni ekonomi politikasının üç temel bileşenini açıklarken şu ifadelere yer verdi:

"Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi, yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi, enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası, makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar."

TÜRKİYE'NİN ŞİRKETLERİ SATILACAK İDDİASI

Şimşek, yeni ekonomi politikasının üç temel bileşenini açıklamadan önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte gittiği Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ziyaretine ilişkin "100. yıl... Ekonomide bağımsızlık!" başlıklı bir yazı kaleme alan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Türkiye'nin şirketlerinin satılacağını iddia etti.

İddialara ilişkin Balbay, yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Dünkü Resmi Gazete, ekonominin geldiği noktanın anlatımıydı. Bütün yükü vatandaşa yüklemekten başka çareleri kalmadı. Para bulmak için de çare, Erdoğan’ın memleket gezisine çıkması, yani Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitmesi!

Ankara’da konuşulan o ki Mehmet Şimşek, Erdoğan’a şunu önermiş:

- 2 yıl kamu- halk her alanda acı reçete uygulayalım, Arap ülkelerinden sıcak para beklemeyelim!

Erdoğan karşı çıkmış, “Her şey yerel seçimleri kazanmaya göre planlanmalı” demiş!

BAE de 22 Haziran’da Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek’e sıcak para vermek yerine şunu istemiş:

- Kârlı şirketlerinizi alayım!

Şimdi Erdoğan temmuz ortası gidip “bizzat” pazarlık yapacak!

Şimşek izlenen politikayı, “Ortaya karışık bir şey” diye özetliyormuş!

Tablo ekonomik bağımsızlığın ortadan kalktığını gösteriyor!"

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomik kriz Vergi Dolar AKP
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