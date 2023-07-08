Denizli'de ekmeğe zam!

Denizli’de, 200 gram ekmeğin yapılan zamla birlikte satışı 5 liradan 7 liraya yükseldi.

Buğday fiyatları başta olmak üzere birçok artan maliyetler nedeniyle fırıncı esnafının ekonomik anlamda önemli güçlükler çektiğini ve ekmeğe zammın kaçınılmaz olduğunu belirten Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, zamlı fiyatın 11 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olacağını bildirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem