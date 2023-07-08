Memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programları kapsamında yaşlı ve engelli aylığına zam yapıldı.

Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı aylığının 2 bin 348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığının bin 874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 2 bin 811 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamında yeni zamlı aylıklar şöyle:

- Yaşlı aylığı bin 997 liradan 2 bin 348 liraya,

- Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı bin 594 liradan bin 874 liraya,

- Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 liradan 2 bin 811 liraya,

- 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı bin 594 liradan bin 874 liraya,

- Hafif silikozis aylığı 3 bin 445 liradan 4 bin 50 liraya,

- Orta silikozis aylığı 3 bin 938 liradan 4 bin 629 liraya,

- Ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 liradan 5 bin 158 liraya çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem