İmamoğlu'ndan gençlere: Boş konularla insanların meşgul edilmediği bir çağ istiyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, MEF Üniversitesi 2022-23 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

Uniq İstanbul'da gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, sırasıyla MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, üniversite birincisi Boran Pur, Esas Holding CEO’su Çağatay Özdoğru konuşma yaptı.

Son olarak kürsüye çıkan Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin eğitimde arzu edilen yerde olmadığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük başarılara imza atıldığını belirten İmamoğlu, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılındayız. 100 yıl önce, 20'nci yüzyılın o yıllarına göre, belki de dünyada birkaç ülkenin aklına gelen ya da birkaç ülkenin başlangıcına imza attığı ilkeleri, bir lider, yine belki de burada bulunan gençlerimiz kadar sayısı olmayan bir insan kaynağıyla, öncü kişilerle yola çıkıp Cumhuriyet'in kuruluşuna imza attılar ve bizlere o ilkeleri emanet ettiler. 100 yıl geçtikten sonra, Cumhuriyet’in yüzüncü yılında ve önümüzdeki yüz yıla bir bakış atarken, 21'inci yüzyıla iz bırakan bir ülke olmayı arzu ederken, geçmiş yüzyılda elbette büyük başarılara imza atıldı" dedi.

"Elbette konuşacağımız çok pozitif şeyler var ama, bizler ne yazık ki dönem dönem ülkemiz olarak, ekonomik krizlerle, adalet krizleriyle, sosyal yaşam krizleriyle veya bir kısım kötü anacağımız olaylarla da tabiri caizse kendimize kuvvetli bir el freni çektik" diyen İmamoğlu, "Hayatın ve dünyanın dönüş hızının gerisinde kaldık. Ve halen de o durumdayız. Bu gerçekle yüzleşerek, önümüze bakmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Geleceğe bakarken umuda ihtiyaç olduğunu dile getiren Ekrem İmamoğlu, "Gençler, bu anlamdaki en büyük umut ışığımız. Bunu söylememiz lazım. Niçin? Çünkü, bütün bu olumsuzluklara rağmen, Türkiye'nin her yerine gitmiş bir insan olarak, İstanbul'un her sokağında her mahallesinde insanlarıyla, hemşerileriyle buluşan bir belediye başkanınız olarak gururla ifade ediyorum ki; değerleri noktasında kendini korumuş, muhafaza etmiş, kararlı bir genç nesille bir arada olduğumuzu buradan müjdelemek isterim. Bunu yaşıyorum ben" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

'GENÇLERİN GÜVEN DUYGUSU İÇİN ALTYAPI HAZIRLAMALIYIZ'

"Onun için, gençlerin o güvence duygusuna bizim hazırlayacağımız bir altyapı vardır. Özellikle adaleti, özellikle insanların özgür düşüncelerini ifade edebilecekleri ortamları ve özellikle ve özellikle fırsat eşitliğini, yani 'Hak ettiğimi elde ederim. Çalışırsam olur. Ben çalışırsam başarırım' diyebilecekleri bir atmosferi sağlamak. Amasız, fakatsız bunları sağlamak zorundayız."

'SORUMLU KİŞİLERDEN BİRİYİM'

"Liyakatiyle, insanların hak ettiği yere gelebilmeleri noktasında önünde hiçbir engel olmadan, Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit 86 milyon insanın bir evladı olduğunu derinden hissederek, hangi yöresinden olursa olsun, hangi etnik kökenden olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, ‘Bu toprakların eşit hissedarıyım’ diyen bir birey olarak önüne güvenle bakan bir gençlik var etmemiz adına bu zemini hep birlikte sağlamamız lazım. Ben de bu anlamda sorumlu kişilerdenim. Hepinizin huzurunda, gençlerimize, bu sorumluluğu yerine getirme konusunda kararlı bir yönetici olacağıma söz veriyorum. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

'KARARLILIĞIMIZIN EN ÖNEMLİ IŞIĞI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'

"Tabii bu kararlılığın önümüzdeki yüzyıl adına çok önemli olduğunu, hepimiz adına kararlılık önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bu kararlılığın en önemli ışığının Mustafa Kemal Atatürk olduğunu ve her zaman onun öğretilerinden, onun bize bıraktığı ilkelerden beslendiğini ifade etmek isterim. Önümüzdeki yüzyılda çok başarılı insanlar yetiştirerek, üreten ve gerçek konuları hayatın içinde tartışan bir toplum olmayı diliyorum."

'İNSANLARIN BOŞ KONULARLA MEŞGUL EDİLMEDİĞİ BİR ÇAĞ İSTİYORUM'

"Boş konularla insanların meşgul edildiği, milletimizin ayrıştığı bir süreç değil, tam aksine milletimizin bütünleştiği, aklın, bilimin, sanatın, kültürün, eğitimin, yaşamın, gelişmenin, kalkınmanın, teknolojinin konuşulduğu bir çağı devletimiz ve milletimiz adına ve dünya adına istiyorum. Hepinizin yolu açık olsun. Elbette biliyorum ki; en büyük değeriniz olan gençliğiniz var. Elbette biliyorum ki içiniz kıpır kıpır, heyecanınız yüksek. Ve unutmayın ki yolunuz uzun. Her şey çok güzel olacak."