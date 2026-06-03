Kılıçdaroğlu Talimatı Verdi: CHP’li Belediyeler Mercek Altına Alınıyor

CHP'de 'mutlak butlan' kararının ardından genel başkanlık görevini devralan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla, parti bünyesindeki tüm belediyeleri mercek altına alacak özel bir denetim mekanizması kuruluyor. FETÖ ve yolsuzluk iddialarının önüne geçmeyi hedefleyen uzman komisyon, krizler patlak vermeden önce usulsüzlükleri engelleyecek.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu Talimatı Verdi: CHP’li Belediyeler Mercek Altına Alınıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 'mutlak butlan' kararının ardından ikinci Kemal Kılıçdaroğlu başladı. Hafta sonu genel merkezde düzenlenen bayramlaşma programında sık sık "FETÖ ve yolsuzlukla mücadele" mesajları veren Kılıçdaroğlu, bu söylemlerini resmi bir adıma dönüştürdü.

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre, CHP lideri, kurmaylarına belediyelerin sıkı bir takibe alınması yönünde kesin talimat verdi.

TÜM BELEDİYELER DENETLENECEK

Yeni dönem stratejisi kapsamında parti içinde tamamen bağımsız çalışacak özel bir denetim mekanizması hayata geçiriliyor. Yerel yönetimler, mali disiplin ve hukuk alanında uzman isimlerden oluşacak bu komisyon, sadece hakkında şüphe veya yolsuzluk iddiası bulunan belediyeleri değil, CHP yönetimindeki tüm belediyeleri istisnasız denetleyecek.

'KAZAYI OLMADAN ÖNCE ÖNLEMEK LAZIM'

Kurulan bu mekanizmanın temel amacı, belediyelerde herhangi bir hukuki soruşturma ya da siyasi kriz ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek değil, olası riskleri ve usulsüzlükleri erkenden tespit edip önlem almak olacak. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan CHP kaynakları ise yeni stratejiyi şu sözlerle özetledi:

“Kazayı olduktan sonra konuşmak değil, daha ortada hiçbir şey yokken, kaza yaşanmadan önce önlemek lazım.”

Kılıçdaroğlu’ndan Meclis Başkanlığı’na Yanıt: 'CHP Grup Toplantısı Yapmayacağız'Kılıçdaroğlu’ndan Meclis Başkanlığı’na Yanıt: 'CHP Grup Toplantısı Yapmayacağız'Güncel

Kaynak: Habertürk

Etiketler
CHP Kemal Kılıçdaroğlu Mutlak butlan
Son Güncelleme:
Sivas'ta Kene Kabusu Durdurulamıyor! Bilanço Ağırlaşıyor: 4. Ölüm Gerçekleşti Bilanço Ağırlaşıyor... 4. Ölüm Gerçekleşti
Öğretmen Adayları Dikkat: ÖSYM O Sınavın Tarihini Değiştirdi Öğretmen Adayları Dikkat: ÖSYM O Sınavın Tarihini Değiştirdi
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
BBP Lideri Mustafa Destici’nin Acı Günü BBP Lideri Mustafa Destici’nin Acı Günü
Reha Muhtar Hayatını Kaybetti Reha Muhtar Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
CHP Kilis İl Başkanı Umut Sapan Tahliye Edildi CHP'li Başkan Tahliye Edildi
AK Parti Yeni Anayasa Taslağını Tamamladı: İşte Kulislere Sızan 50+1, Bakanlar ve DEM Parti Detayları... AK Parti Yeni Anayasa Taslağını Tamamladı
İran Savaşı ABD Ekonomisini Can Evinden Vurdu: Benzinde Yüzde 42,2'lik Artış İran Savaşı ABD Ekonomisini Can Evinden Vurdu: Benzinde Yüzde 42,2'lik Artış
Reha Muhtar Hayatını Kaybetti Reha Muhtar Hayatını Kaybetti
Orta Doğu'da Olaylı Gece: ABD, İran'a Giden Gemiyi Vurdu ABD, İran'a Giden Gemiyi Vurdu