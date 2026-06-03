Kılıçdaroğlu Talimatı Verdi: CHP’li Belediyeler Mercek Altına Alınıyor

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 'mutlak butlan' kararının ardından ikinci Kemal Kılıçdaroğlu başladı. Hafta sonu genel merkezde düzenlenen bayramlaşma programında sık sık "FETÖ ve yolsuzlukla mücadele" mesajları veren Kılıçdaroğlu, bu söylemlerini resmi bir adıma dönüştürdü.

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre, CHP lideri, kurmaylarına belediyelerin sıkı bir takibe alınması yönünde kesin talimat verdi.

TÜM BELEDİYELER DENETLENECEK

Yeni dönem stratejisi kapsamında parti içinde tamamen bağımsız çalışacak özel bir denetim mekanizması hayata geçiriliyor. Yerel yönetimler, mali disiplin ve hukuk alanında uzman isimlerden oluşacak bu komisyon, sadece hakkında şüphe veya yolsuzluk iddiası bulunan belediyeleri değil, CHP yönetimindeki tüm belediyeleri istisnasız denetleyecek.

'KAZAYI OLMADAN ÖNCE ÖNLEMEK LAZIM'

Kurulan bu mekanizmanın temel amacı, belediyelerde herhangi bir hukuki soruşturma ya da siyasi kriz ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek değil, olası riskleri ve usulsüzlükleri erkenden tespit edip önlem almak olacak. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan CHP kaynakları ise yeni stratejiyi şu sözlerle özetledi:

“Kazayı olduktan sonra konuşmak değil, daha ortada hiçbir şey yokken, kaza yaşanmadan önce önlemek lazım.”

Kaynak: Habertürk