BBP Lideri Mustafa Destici’nin Acı Günü

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin uzun zamandır tedavi gören ağabeyi Halil Nural Destici hayatını kaybetti. Halil Nural Destici'nin cenazesi yarın Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde toprağa verilecek.

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BBP Lideri Mustafa Destici’nin Acı Günü
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin uzun bir süredir hastanede tedavi altında olan ağabeyi Halil Nural Destici, hayatını kaybetti.

Vefat haberinin ardından Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi resmi bir taziye mesajı yayımladı. Partiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin muhterem ağabeyi Halil Nural Destici'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum beyefendiye yüce Allah'tan rahmet, başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere kederli ailesine ve tüm yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Başımız sağ olsun."

ESKİŞEHİR'DE DEFNEDİLECEK

Açıklamada, Halil Nural Destici'nin cenazesinin, yarın Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek köyünde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verileceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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BBP - Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici
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