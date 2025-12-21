Kendisini ve Çocuklarını Darp Eden Eski Eşini Bıçakladı! Cezası Belli Oldu

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, kendisini ve çocuklarını darbettiğini öne sürdüğü eski eşi Salim G.’yi (38) bıçakla yaralayan Özlem G. (39), çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘ev hapsine’ çarptırıldı. Özlem G. savunmasında, “Cinsel bir şeyler teklif etti, ben istemeyince boğazıma sarılıp öldürmekle tehdit etti. O esnada ben de masanın üzerindeki ekmek bıçağını aldım. Kendimi, çocuklarımı korudum.” dedi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi’ndeki bir evde Özlem G., kendisini ve çocuklarını darp eden eski eşi Salim G.’yi masanın üzerinden aldığı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Salim G., ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Salim G.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

‘KENDİMİ KORUDUM’

Olay yerinden yakınlarına haber verip kaçan kadın kısa süre sonra yakalandı. Boşandığı eşinin çocuklarıyla kahvaltı yaparken eve geldiğini anlatan Özlem G., "O gelince sofradan kalkıp başka yere oturdum. Büyük kızımdan çay istedi, kızım çayı önüne koyduğunda ona bıçak fırlattı, çocuğu ve masayı yumruklamaya başladı. Ben araya girip ‘çocuklara niye vuruyorsun’ dedim. Sonra bana vurmaya başladı. Kızıma, kardeşini alıp dışarı çıkmasını söyledim. Cinsel bir şeyler teklif etti, ben istemeyince boğazıma sarılıp öldürmekle tehdit etti. O esnada ben de masanın üzerindeki ekmek bıçağını aldım. Kendimi, çocuklarımı korudum" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özlem G., bugün Devrek Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme Özlem G.’ye ‘ev hapsi’ tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

