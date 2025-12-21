Çanakkale’deki Kazada Ölmüştü... Neslihan Öğretmen Hakkında Kahreden Gerçek Ortaya Çıktı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı söylenen otomobilin ters yöne girip başka bir otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal hakkında üzücü detaylar ortaya çıktı. Soysal'ın kazada yaralanan eşi Mustafa Soysal ile 5 ay önce evlendiği, annesi Feray Akın’ın da 8 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.

Çanakkale-Lapseki kara yolunda, saat 02.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobile polis ekipleri ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Takip sırasında Kangırlı sapağında ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Soysal yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, ilk otomobildeki Nuray Tekin, Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer ile diğer araçtaki Neslihan Soysal ve Hanife Soysal’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Mustafa Soysal ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mustafa Soysal, tedavisinin ardından taburcu edildi.

ANNESİ DE TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ

Kazada yaşamını yitiren edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal’ın, kazada yaralanan Mustafa Soysal ile temmuz ayında evlendiği belirtildi. Neslihan Soysal’ın annesi Feray Akın’ın da 2017 yılında Anneler Günü gezisi için İzmir’den yola çıkan midibüsün Muğla-Marmaris kara yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Çanakkale kaza
