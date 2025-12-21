Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan 7 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülmekte olan, ünlü isimlere yönelik soruşturma kapsamında "fuhuşa teşvik ve aracılık etme ve uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alınan 7 kişi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Yiğit Macit, Eser Gökhan Küçükerol, Mehmet Ali Gül, İsmail Ahmet Akçay, Mehmet Güçlü, Gizem Türedi isimli şahıslar ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yakalanarak gözaltına alınan Cihan Şensözlü şahıs adliyeye sevk edildi.

7 şüphelinin Cumhuriyet Savcılığı ifade işlemlerine başlandı.

Kaynak: İHA