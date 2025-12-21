Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan 7 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifade işlemlerine başlandı.

Son Güncelleme:
Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan 7 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülmekte olan, ünlü isimlere yönelik soruşturma kapsamında "fuhuşa teşvik ve aracılık etme ve uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alınan 7 kişi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Yiğit Macit, Eser Gökhan Küçükerol, Mehmet Ali Gül, İsmail Ahmet Akçay, Mehmet Güçlü, Gizem Türedi isimli şahıslar ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yakalanarak gözaltına alınan Cihan Şensözlü şahıs adliyeye sevk edildi.

7 şüphelinin Cumhuriyet Savcılığı ifade işlemlerine başlandı.

Yeşilay'dan 'Uyuşturucu Haberlerinde Normalleştirme Tehlikesi' UyarısıYeşilay'dan 'Uyuşturucu Haberlerinde Normalleştirme Tehlikesi' UyarısıGüncel
'Uyuşturucu' Sorularını Tek Tek Yanıtladı: İşte Sadettin Saran'ın Savcılık İfadesi'Uyuşturucu' Sorularını Tek Tek Yanıtladı: İşte Sadettin Saran'ın Savcılık İfadesiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Uyuşturucu Gözaltı
Son Güncelleme:
23 Yaşındaki Gençten Kripto Vurgunu! Tek Mesajla 683 Milyon TL Çaldı 23 Yaşındaki Gençten Kripto Vurgunu!
Çanakkale’deki Kazada Ölmüştü... Neslihan Öğretmen Hakkında Kahreden Gerçek Ortaya Çıktı Neslihan Öğretmen Hakkında Kahreden Gerçek
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Çanakkale’de Katliam Gibi Kaza! Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Faciaya Neden Oldu! 5 Ölü, 1 Yaralı Çanakkale’de Katliam Gibi Kaza! Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Faciaya Neden Oldu! 5 Ölü, 1 Yaralı
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Asgari Ücret Zammı Kulislerden Sızdı! İşte Zam Oranı… Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Asgari Ücret Zammı Kulislerden Sızdı! İşte Zam Oranı…
6 Milyar Dolarlık Serveti Vardı, Hizmetçisi Bile Milyonerdi... Şoke Eden Bir İflas Öyküsü! Her Şey Ölünce Ortaya Çıktı Şoke Eden Bir İflas Öyküsü! Her Şey Ölünce Ortaya Çıktı
Tüm Dengeler Değişti: Dövizde 4 Yıl Sonra Bir İlk Tüm Dengeler Değişti: Dövizde 4 Yıl Sonra Bir İlk
Mezarlıkta Sır Ölüm! İki Gencin Cansız Bedeni Bulundu Mezarlıkta Sır Ölüm! İki Gencin Cansız Bedeni Bulundu