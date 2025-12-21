Düğünde Silahlı Çatışma! Ortalık Kan Gölüne Döndü... 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'da düğünde karşılaşan husumetliler arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Düğünde Silahlı Çatışma! Ortalık Kan Gölüne Döndü... 1 Ölü, 1 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Cumhuriyet Mahallesi'nde bugün Kadir A. (52), katıldığı düğünde 7 Haziran günü oğlu Kerim Aydeniz'i (32) öldüren şahsın akrabası olan Muhammet K. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan çatışmada Muhammet K. ile Kadir A. yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Düğünde Silahlı Çatışma! Ortalık Kan Gölüne Döndü... 1 Ölü, 1 Yaralı - Resim : 1

YARALI HASTANEDE

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadir A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralanan Muhammet K. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Çanakkale’deki Kazada Ölmüştü... Neslihan Öğretmen Hakkında Kahreden Gerçek Ortaya ÇıktıÇanakkale’deki Kazada Ölmüştü... Neslihan Öğretmen Hakkında Kahreden Gerçek Ortaya ÇıktıGüncel
Giresun’da TIR ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı! Feci Kazada 3 Can KaybıGiresun’da TIR ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı! Feci Kazada 3 Can KaybıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana Düğün
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan 7 Kişi Adliyeye Sevk Edildi Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Adliyede
23 Yaşındaki Gençten Kripto Vurgunu! Tek Mesajla 683 Milyon TL Çaldı 23 Yaşındaki Gençten Kripto Vurgunu!
ÇOK OKUNANLAR
Çanakkale’de Katliam Gibi Kaza! Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Faciaya Neden Oldu! 5 Ölü, 1 Yaralı Çanakkale’de Katliam Gibi Kaza! Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Faciaya Neden Oldu! 5 Ölü, 1 Yaralı
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Asgari Ücret Zammı Kulislerden Sızdı! İşte Zam Oranı… Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Asgari Ücret Zammı Kulislerden Sızdı! İşte Zam Oranı…
6 Milyar Dolarlık Serveti Vardı, Hizmetçisi Bile Milyonerdi... Şoke Eden Bir İflas Öyküsü! Her Şey Ölünce Ortaya Çıktı Şoke Eden Bir İflas Öyküsü! Her Şey Ölünce Ortaya Çıktı
Tüm Dengeler Değişti: Dövizde 4 Yıl Sonra Bir İlk Tüm Dengeler Değişti: Dövizde 4 Yıl Sonra Bir İlk
Mezarlıkta Sır Ölüm! İki Gencin Cansız Bedeni Bulundu Mezarlıkta Sır Ölüm! İki Gencin Cansız Bedeni Bulundu