Düğünde Silahlı Çatışma! Ortalık Kan Gölüne Döndü... 1 Ölü, 1 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Cumhuriyet Mahallesi'nde bugün Kadir A. (52), katıldığı düğünde 7 Haziran günü oğlu Kerim Aydeniz'i (32) öldüren şahsın akrabası olan Muhammet K. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan çatışmada Muhammet K. ile Kadir A. yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEDE

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadir A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralanan Muhammet K. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA