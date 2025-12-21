Tüm Dengeler Değişti: Dövizde 4 Yıl Sonra Bir İlk

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 2025 yılında tablo değişti. 2021 yılı sonrasındaki üç yılda, kur korumalı mevduat (KKM) ve yüksek faiz etkisiyle gerileyen yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat hacmi, 2025'te yeniden yükseliş kaydetti.

Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, 2025'in 1 Ocak ile 12 Aralık arasını kapsayan döneminde yabancı para mevduat hacminde tam 51,2 milyar dolarlık rekor artış görüldü. Parite etkisinden arındırıldığında ise artış 18,4 milyar dolar oldu.

3 YIL ART ARDA AZALMIŞTI

2019 yılında 32,6 milyar dolar, 2020 yılında 42 milyar dolar, 2021 yılında 1,4 milyar dolar artan bankalardaki yabancı para mevduat hacmi, 2022'de KKM ve diğer önlemlerle 45,1 milyar dolar, 2023'te KKM ve yüksek faiz etkisiyle 15,8 milyar dolar, 2024'te ise yüksek faiz etkisiyle 12,9 milyar dolar azalmıştı.

Altın ve Euro/dolar gibi parite etkilerinden arındırıldığında yabancı para mevduat hacmi, 2019'da 32,6 milyar dolar, 2020'de 31,7 milyar dolar, 2021'de 8,7 milyar dolar artış kaydetmiş, 2022'de 41 milyar dolar, 2023'te 21,6 milyar dolar, 2024'te 18,2 milyar dolar azalmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi