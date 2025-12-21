Tüm Dengeler Değişti: Dövizde 4 Yıl Sonra Bir İlk

Bankalardaki döviz hesaplarında 4 yıl sonra ilk kez artış görüldü. KKM ve yüksek faiz etkisiyle 2021 sonrası düşüşe geçen yabancı para mevduat hacmi, bu yıl tekrar yükselişe geçti.

Son Güncelleme:
Tüm Dengeler Değişti: Dövizde 4 Yıl Sonra Bir İlk
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 2025 yılında tablo değişti. 2021 yılı sonrasındaki üç yılda, kur korumalı mevduat (KKM) ve yüksek faiz etkisiyle gerileyen yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat hacmi, 2025'te yeniden yükseliş kaydetti.

Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, 2025'in 1 Ocak ile 12 Aralık arasını kapsayan döneminde yabancı para mevduat hacminde tam 51,2 milyar dolarlık rekor artış görüldü. Parite etkisinden arındırıldığında ise artış 18,4 milyar dolar oldu.

3 YIL ART ARDA AZALMIŞTI

2019 yılında 32,6 milyar dolar, 2020 yılında 42 milyar dolar, 2021 yılında 1,4 milyar dolar artan bankalardaki yabancı para mevduat hacmi, 2022'de KKM ve diğer önlemlerle 45,1 milyar dolar, 2023'te KKM ve yüksek faiz etkisiyle 15,8 milyar dolar, 2024'te ise yüksek faiz etkisiyle 12,9 milyar dolar azalmıştı.

Altın ve Euro/dolar gibi parite etkilerinden arındırıldığında yabancı para mevduat hacmi, 2019'da 32,6 milyar dolar, 2020'de 31,7 milyar dolar, 2021'de 8,7 milyar dolar artış kaydetmiş, 2022'de 41 milyar dolar, 2023'te 21,6 milyar dolar, 2024'te 18,2 milyar dolar azalmıştı.

Altın, Bakır, Petrol, Doğal Gaz… Dev Bankadan 2026 Yılı İçin Flaş Tahminler…Altın, Bakır, Petrol, Doğal Gaz… Dev Bankadan 2026 Yılı İçin Flaş Tahminler…Ekonomi
Altında Rekor Beklentisi: Morgan Stanley 2026 Tahminini YükselttiAltında Rekor Beklentisi: Morgan Stanley 2026 Tahminini YükselttiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Döviz Altın
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Asgari Ücret Zammı Kulislerden Sızdı! İşte Zam Oranı… Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Asgari Ücret Zammı Kulislerden Sızdı! İşte Zam Oranı…
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı! ‘Kasım İndirimlerine’ Ceza Yağdı Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı! ‘Kasım İndirimlerine’ Ceza Yağdı
ÇOK OKUNANLAR
Çanakkale’de Katliam Gibi Kaza! Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Faciaya Neden Oldu! 5 Ölü, 1 Yaralı Çanakkale’de Katliam Gibi Kaza! Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Faciaya Neden Oldu! 5 Ölü, 1 Yaralı
6 Milyar Dolarlık Serveti Vardı, Hizmetçisi Bile Milyonerdi... Şoke Eden Bir İflas Öyküsü! Her Şey Ölünce Ortaya Çıktı Şoke Eden Bir İflas Öyküsü! Her Şey Ölünce Ortaya Çıktı
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Asgari Ücret Zammı Kulislerden Sızdı! İşte Zam Oranı… Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Asgari Ücret Zammı Kulislerden Sızdı! İşte Zam Oranı…
Mezarlıkta Sır Ölüm! İki Gencin Cansız Bedeni Bulundu Mezarlıkta Sır Ölüm! İki Gencin Cansız Bedeni Bulundu
Meteoroloji İl İl Uyardı! Kuvvetli Sağanak Kapıda Meteoroloji İl İl Uyardı! Kuvvetli Sağanak Kapıda