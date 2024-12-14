Keklik Avında Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Tunceli'de keklik avında kalp krizi geçiren 50 yaşındaki Mehmet Geniş hastanede hayatını kaybetti.

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Keklik Avında Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Sinan köyü kırsalındaki Kocakoç Devlet Avlığı'nda meydana geldi. Keklik avına giden Mehmet Geniş rahatsızlandı.

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine 112, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Geniş ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Geniş burada hayatını kaybetti.

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Kaynak: DHA

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Tunceli kalp krizi
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