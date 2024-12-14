Aynı Aileden Dört Kişi Zehirlenerek Ölmüştü! İki Kişi Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde 3 ay önce yapımı tamamlanan konutlarda meydana geldi. G11 Blok'un 2'nci katındaki dairedeki Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Kapıyı açan olmayınca eve giren ekipler, Emrah (43), eşi Kader (35), çocukları Yiğit Efe (14), Elif Bilge (12) ve İsmail Ege Kökçü'yü (5) baygın halde buldu.

Hastaneye kaldırılan aileden, Kader Kökçü ile çocukları İsmail Ege, Yiğit Efe ve Elif Bilge Kökçü, hayatını kaybetti. Ekipler, gaz kaçağı şüphesiyle dairede incelemelerde bulunup, önlem aldı. Hastanede tedavisi süren baba Kökçü hayati tehlikesi atlatırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan doğal gaz servis görevlisi Mustafa Sağıroğlu ile inşaat şantiye mühendisi Mehmet Ali Akyüz 'Görevi ihmal' suçundan tutuklandı. Gözaltına alınan diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA