Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Çıkan Yangında Öldü

Konya'nın Bozkır ilçesinde bir evde çıkan yangında, yalnız yaşayan adam hayatını kaybetti.

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Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Çıkan Yangında Öldü

Konya'nın Bozkır ilçesinde bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan Mustafa Deniz isimli vatandaş, hayatını kaybetti.

Dere Mahallesi'nde Mustafa Deniz'in yaşadığı tek katlı müstakilde evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Komşuların ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, ekipler evin içinde 2 çocuk babası olan ve eşinden ayrıldığı öğrenilen Mustafa Deniz'in cansız bedeni karşılaştı. Cenaze otopsi için morga kaldırılırken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: DHA

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