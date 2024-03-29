Kedi Eros'un katiline verilen cezaya itiraz: Başsavcılık devreye girdi

İbrahim Keloğlan'ın kedi Eros'u öldürdüğü sebebiyle çıktığı mahkemece 2 yıl 6 ay hapis cezası almasını az bulan başsavcılık, karara itiraz etti.

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Kedi Eros'un katiline verilen cezaya itiraz: Başsavcılık devreye girdi

İstanbul Başakşehir'de Kedi Eros'u bir apartmanında katleden İbrahim Keloğlan, geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkmış ve "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırılmıştı.

Başsavcılık, mahkeme kararına cezayı az bularak itiraz etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Başakşehir'de İbrahim Keloğlan tarafından tekmelenerek öldürülen Eros adlı kedinin davası, bugün Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.

Mahkeme, Keloğlan'a 3 yıl hapis cezası vermiş, katilin cezası iyi hal indirimi ile 2 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Keloğlan hakkında yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Keloğlan, serbest bırakıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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