Jülide Kural'dan Kadir İnanır açıklaması: Büyük bir hızla iyileşme yoluna girdiğini kanıtlamıştır

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 24 Mart Pazar günü Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi" dedi. Sağlam, "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" açıklaması yapıldı.

İnanır'ın eşi Jülide Kural da aynı gün açıklama yaptı.

Kural, "Bu sabah Kadir İnanır'ı ziyaretim sırasında beni tanıması, elimi tutması gibi olumlu ve bilinçli olabilecek tepkileri, artık uyandırma sürecinin başlayacağı umudunu verdi bana. Ki bu sürecin bir gerçekliğe dönüşmesi haberini size vermekten çok mutluyum. Yani artık Kadir İnanır entübe durumundan çıkarılıp vücudunun doğal çalışma sürecini gerçekleştirmeye başladı. Elbette henüz yorgun, zamana ihtiyacı var. Emek ve sabırla bu zor süreci de aşacağından eminim. Hep söylediğimiz gibi güçlüdür Kadir İnanır ve mutlaka başaracaktır." dedi.

"İYİLEŞME YOLUNA GİRDİĞİNİ KANITLAMIŞTIR"

Yapılan haberlerle ilgili Kural yeni bir açıklamada bulundu.

Kural açıklamasında "Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi bir şekilde seyretmektedir. Yoğun bakımdaki sürecin devam etmesinin tek nedeni doktorlarının kontrolü tamamen kendilerinde bulundurmak istemesiyle ilgilidir. Bugün üç kez yoğun bakıma yaptığım ziyaretlerde Kadir İnanır artık bir an önce eve gitmek istediğini bana ifade etmiş, doktorlarına o güzel gülüşünü göstermiş ve büyük bir hızla iyileşme yoluna girdiğini kanıtlamıştır. Bir tekrar bilgi olduğu için bunları bugün tekrar paylaşmayı düşünmüyordum ancak o kadar çok yalan yanlış bilgi ortada dolaşmaktadır ki..." dedi.

"YALAN, YANLIŞ VE ASILSIZ HABERLER ORTALIKTA DOLAŞMAKTADIR"

Kural açıklamasına şöyle devam etti:

"Bir Instagram hesabında yayınlanan tümüyle yanlış bilgilere lütfen kulak asmayınız. Sadece tıklanma sayısını arttırmak için ahlaksızca yapılan bu yayın anlayışını protesto etmenizi rica ederim. Daha önce de ifade ettiğim gibi yalnızca doktorlarının ve benim açıklamalarıma kulak veriniz. Bu bilgileri de sadece Kadir İnanır'ın Instagram sayfasından ve bana ait olan Jülide Kural Facebook sayfasından edinebilirsiniz. Başka hiçbir habere kulak asmayınız çünkü yalan, yanlış ve asılsız haberler ortalıkta dolaşmaktadır. Bu açıklamayı yapmaya kendimi zorunlu hissetme nedenim de hepimizin Kadir İnanır'a duyduğu sevgi ve saygının büyüklüğüdür. Elbette sabırlı olmalıyız, emek vermeliyiz ve mutlaka özenli davranmalıyız. Sevginizin gücüne olan inancımla... Saygılarımla Jülide Kural"