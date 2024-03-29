YÖK'ten "denklik" düzeltmesi: İlk 400'e giren üniversite vurgusu yapıldı

YÖK, Yurtdışında Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde yaptığı ve tepki çeken değişikliği ile ilgili yeni bir açıklama yaparak, "Sıralamalarda ilk 400’de yer alan üniversitelerden mezunlara doğrudan denklik verilecek , YKS’ye girme zorunluğu olmayacak" dedi.

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YÖK'ten "denklik" düzeltmesi: İlk 400'e giren üniversite vurgusu yapıldı

Yüksek Öğretim Kurumu(YÖK), geçtiğimiz günlerde Yurtdışında Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde değişikliğe gitmişti.

Buna göre, Tıp, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik, Diş Hekimliği ve Eczacılık okumak isteyen öğrencilerin Türkiye'de YKS sınavına girmeleri ve okuyacakları bölümü kazanmaları zorunlu tutuldu.

Yönetmeliğe uymamaları halinde, öğrencilerin hiçbir şekilde denklik almaları mümkün olmayacak ve yurt dışından aldıkları diplomalar ise Türkiye'de geçersiz sayılacak.

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İLK 400 VURGUSU

Çokça tepkilere neden olan denklik kararıyla ilgili YÖK, yeni bir açıklama yaptı.

YÖK'ün açıklaması şöyle:

"Sıralamalarda ilk 400’de yer alan üniversitelerden mezunlara doğrudan denklik verilecek , YKS’ye girme zorunluğu olmayacak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen üç uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşunda ilk 400’de yer alan yükseköğretim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programları dahil olmak üzere bütün programlarından mezun olanlar doğrudan denklik alabilecekler."

Kaynak: Gerçek Gündem

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