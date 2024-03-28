Fatih Altaylı 'YÖK'ü yerden yere vurdu: Türkiye’nin en iyi eğitim almış çocuklarını sürgüne mahkum ettiği ile kalır

Yüksek Öğretim Kurumu(YÖK), geçtiğimiz günlerde Yurtdışında Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde değişikliğe gitmişti.

Buna göre, Tıp, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik, Diş Hekimliği ve Eczacılık okumak isteyen öğrencilerin Türkiye'de YKS sınavına girmeleri ve okuyacakları bölümü kazanmaları zorunlu tutuldu.

Yönetmeliğe uymamaları halinde, öğrencilerin hiçbir şekilde denklik almaları mümkün olmayacak ve yurt dışından aldıkları diplomalar ise Türkiye'de geçersiz sayılacak.

ALTAYLI TEPKİ GÖSTERDİ

YÖK'ün yurtdışında eğitimi zorlaştıran yeni düzenlemesini eleştiren gazeteci Fatih Altaylı, "Saçmalığa bakar mısınız!" dedi.

Altaylı şunları söyledi:

"YÖK, ani bir karar açıklayarak, yurt dışında tıp, mimarlık, mühendislik, hukuk, diş hekimliği, eczacılık gibi dallarda eğitim alacak öğrencilere üniversite sınavına girme ve Türkiye’de eş değer bir üniversiteyi kazanacak puanı tutturma şartı getirdi. Saçmalığa bakar mısınız! Düşünsenize Harvard Tıp’tan, Yale Hukuk’tan, MIT Mühendislik’ten, Oxford Moleküler Biyoloji’den, kabul hatta burslu kabul almışsınız ama bu okullara gidip denklik alabilmek için Türkiye’de Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni, Nişantaşı Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni, adını sanını kimsenin bilmediği bilmem ne üniversitesi mühendislik fakültesini kazanmak zorundasınız! Bu kararın tek sonucu olur. Dünyanın en iyi okullarına giden gençler, Türkiye’de denklik alamayacakları için Türkiye’ye geri gelmezler ve yaşamlarını okudukları ülkede sürdürürler. YÖK de Türkiye’nin en iyi eğitim almış çocuklarını sürgüne mahkum ettiği ile kalır!"

Kaynak: Gerçek Gündem