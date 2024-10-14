Kayseri'de Zehir Tacirlerine Operasyon
Kayseri’de polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda E.K. (32) yakalanırken, 8 parça halinde 146 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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