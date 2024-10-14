Kilis'te Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı
Kilis'te kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te Resul Osman Dağı yolunda R.Ö.'nın kullandığı 79 ABT 773 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına yuvarlandı.
Kazada sürücü ve yanında bulunan M.Ö. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: