Takla Atan Otomobil Tarlaya Uçtu! Yaralılar Var

Çorum’da Alaca-Sungurlu karayolunda kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden Tokat istikametine seyir halinde olan Mesut A. (38) idaresindeki 19 AZ 024 plakalı otomobil, Değirmendere Kavşağı yakınlarında taklalar atarak tarlaya uçtu.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Dursun A. (73), Fatma Y. (58) ve Keziban Y. (41) yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA