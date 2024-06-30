Kayseri'de büyük gerilim halk ayakta: Suriyelilerin iş yerleri yakıldı

GERÇEK GÜNDEM ÖZEL

Ülkedeki mülteci konusu her geçen gün siyaset arenasında tartışma konusu olurken Kayseri'de yaşanan olay sorunun geldiği boyutu gözler önüne serdi.

Suriyeli mültecilerin bir çocuğu istismar ettiği iddiası Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Danişment Mahallesi'ni karıştırdı. Mahalleli Suriyelilere ait iş yerlerini ateşe verdi. Güvenlik güçleri mahalleyi ablukaya alırken, Kayseri Valisi'nin olay mahaline gittiği öğrenildi.

Konuya ilişkin Gerçek Gündem'in ulaştığı mahalle muhtarı yaşananları doğrulayarak, "İstismar var mı yok mu şu an bilmiyoruz. Ama ortada dolanan bir şeyler var. Bu akşam bu iddiayı duyan mahalleli Suriyelilerin evini ateşe verdi. Şimdi herkes sokakta Valimizi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem